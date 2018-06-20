Минулої доби ЗСУ 16 разів давали вогневу відсіч бойовикам

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та придушення вогневих точок ворога, військовослужбовці Об’єднаних сил давали відповідь бойовикам, надійно утримуючи позиції. Наші захисники 16 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, і не дозволили ворогу покращити тактичне положення", - сказав Мотузяник.



Він зазначив, що загалом, упродовж минулої доби, 19 червня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 26 прицільних обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями випустили кілька снарядів з артилерійських систем 122-го калібру та 10 мін з мінометів 120 та 82-го калібрів.



Як повідомляв УНН, минулої доби, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно-контрольованою. Бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.



