За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

"Вчера днем ​​в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины в районе Шахты Бутовка погиб один украинский защитник. Кроме того в результате вражеских обстрелов в районе Луганского и Крымского ранено двоих военнослужащих. Еще один военный получил боевое травмирование", - сообщил пресс-секретарь.

Всех раненых защитников было оперативно эвакуировано и доставлено в медицинские учреждения, отметил спикер.

Напомним, в конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка не потерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения.