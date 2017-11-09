За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. Еще двое военнослужащих получили ранения, один потерпел боевого травмирования. Про этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера днем в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины в районе Шахты Бутовка погиб один украинский защитник. Кроме того в результате вражеских обстрелов в районе Луганского и Крымского ранено двоих военнослужащих. Еще один военный получил боевое травмирование", - сообщил пресс-секретарь.
Всех раненых защитников было оперативно эвакуировано и доставлено в медицинские учреждения, отметил спикер.
Напомним, в конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка не потерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения.