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Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий. Ще двох військовослужбовців було поранено, один зазнав бойового травмування.Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Вчора вдень внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України в районі Шахти Бутівка загинув один український захисник. Окрім того внаслідок ворожих обстрілів в районі Луганського і Кримського поранено двох військовослужбовців. Ще один військовий зазнав бойового травмування", - повідомив речник.

Усіх поранених захисників було оперативно евакуйовано і доставлено до медичних закладів, зазначив речник.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння.

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