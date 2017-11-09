Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

"Вчора вдень внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України в районі Шахти Бутівка загинув один український захисник. Окрім того внаслідок ворожих обстрілів в районі Луганського і Кримського поранено двох військовослужбовців. Ще один військовий зазнав бойового травмування", - повідомив речник.

Усіх поранених захисників було оперативно евакуйовано і доставлено до медичних закладів, зазначив речник.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння.