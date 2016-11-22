За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один боевик. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
“Имеем подтвержденные потери противника: за сутки один погибший боевик и вражеская боевая машина пехоты, уничтожена украинскими войсками”, - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за сутки на луганском направлении боевики трижды обстреляли позиции сил АТО.