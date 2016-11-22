Минулої доби в зоні АТО загинув один бойовик
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один бойовик. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Маємо підтверджені втрати противника: за добу один загиблий бойовик та ворожа бойова машина піхоти, знищена українськими військами”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за добу на луганському напрямку бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО.