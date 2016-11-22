Минулої доби в зоні АТО загинув один бойовик

“Маємо підтверджені втрати противника: за добу один загиблий бойовик та ворожа бойова машина піхоти, знищена українськими військами”, — повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, за добу на луганському напрямку бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО.