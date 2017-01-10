За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены пять украинских военнослужащих, погибших нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил А.Мотузяник.
Напомним, 9 января в зоне АТО состоялось 27 обстрелов.