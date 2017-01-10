Минулої доби в зоні АТО поранено п’ятьох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено п’ятьох українських військовослужбовців, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п’ятеро бійців зазнали поранень", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, 9 січня у зоні АТО відбулося 27 обстрілів.