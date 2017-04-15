За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 174 пожара

В жилом секторе произошло 92 пожара, в производственной сфере - пять, в транспорте - 12, другие - 65.

Всего с начала года произошло 23 тыс. 920 пожаров, погибло 706 человек.

Как сообщал УНН, возле завода "Электронмаш" под Киевом произошло возгорание мусора.