За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 174 пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 174 пожара, в результате которых погибли четыре человека, также пятеро человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
В жилом секторе произошло 92 пожара, в производственной сфере - пять, в транспорте - 12, другие - 65.
Всего с начала года произошло 23 тыс. 920 пожаров, погибло 706 человек.
Как сообщал УНН, возле завода "Электронмаш" под Киевом произошло возгорание мусора.