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За прошедшие сутки в Киеве 726 новых случаев на коронавирус, умерло 29 человек

Киев • УНН

 • 23779 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 726 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 29 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

За прошедшие сутки в Киеве 726 новых случаев на коронавирус, умерло 29 человек

Детали

По данным городского главы, за сутки в столице зафиксировали 726 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 200 528). Среди заболевших 429 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 6 девочек от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

От вируса за прошедшие сутки умерло 29 человек (всего 4883).

Также сообщается о 72 госпитализированных больных коронавирусом и 90 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели от болезни 1041 человек (всего 130 113).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (157), Святошинском (124) и в Соломенском (99).

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,135 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали прирост 6,8 тысяч человек.

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