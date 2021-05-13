В Україні вже 2,135 млн випадків COVID-19, за добу - 6 813

"6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 569 осіб;



летальних випадків – 346;



одужало – 19 507 осіб;



здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 135 886 осіб;



одужало – 1 816 643 особи;



летальних випадків – 47 333;



проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

При цьому за минулу добу 20 386 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Загалом 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;



Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;



Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;



Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;



Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;



Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;



Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;



Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;



Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;



Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;



Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;



Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;



Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;



Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;



Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;



Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;



Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;



Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;



Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;



Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;



Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;



Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;



Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;



Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;



Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.