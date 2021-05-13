В Україні вже 2,135 млн випадків COVID-19, за добу - 6 813
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,135 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 травня, - 6,8 тисячі, що на половину більше, ніж днем раніше. Майже удвічі збільшилася кількість госпіталізованих за добу - до понад 2,5 тисячі. Летальних випадків за добу - 346. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 569 осіб;
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- летальних випадків – 346;
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- одужало – 19 507 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 135 886 осіб;
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- одужало – 1 816 643 особи;
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- летальних випадків – 47 333;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
При цьому за минулу добу 20 386 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
Загалом 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
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- Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
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- Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
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- Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
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- Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
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- Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
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- Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
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- Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
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- Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
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- Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
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- Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
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- Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
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- Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
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- Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
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- Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
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- Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
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- Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
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- Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
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- Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
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- Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
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- Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
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- Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
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- Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
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- Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.