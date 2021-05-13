В Украине уже 2,135 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 813
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,135 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 мая, - 6,8 тысячи, что на половину больше, чем днем ранее. Почти вдвое увеличилось количество госпитализированных за сутки - до более 2,5 тысячи. Летальных случаев за сутки - 346. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 2569 человек;
-
- летальных случаев - 346;
-
- выздоровели - 19 507 человек;
-
- осуществлено тестирований за сутки - 89 490 (в том числе методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863).
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 135 886 человек;
-
- выздоровели - 1 816 643 лица;
-
- летальных исходов - 47 333;
-
- проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.
-
Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 289 детей и 160 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.
При этом за прошедшие сутки 20 386 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.
Вцелом 901 107 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 12 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
-
- Киев - 726 случаев / 1610 прививок;
-
- Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;
-
- Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;
-
- Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;
-
- Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;
-
- Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;
-
- Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;
-
- Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;
-
- Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;
-
- Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;
-
- Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;
-
- Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;
-
- Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;
-
- Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;
-
- Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;
-
- Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;
-
- Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;
-
- Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;
-
- Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;
-
- Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;
-
- Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;
-
- Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;
-
- Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;
-
- Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;
-
- Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.