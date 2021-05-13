В Украине уже 2,135 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 813

"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2569 человек;



летальных случаев - 346;



выздоровели - 19 507 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 89 490 (в том числе методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 135 886 человек;



выздоровели - 1 816 643 лица;



летальных исходов - 47 333;



проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 289 детей и 160 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

При этом за прошедшие сутки 20 386 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

Вцелом 901 107 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 12 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



Киев - 726 случаев / 1610 прививок;



Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;



Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;



Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;



Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;



Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;



Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;



Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;



Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;



Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;



Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;



Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;



Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;



Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;



Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;



Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;



Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;



Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;



Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;



Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;



Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;



Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;



Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;



Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;



Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.