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Минулої доби в Києві 726 нових випадків коронавірусу, померло 29 людей

Київ • УНН

 • 23779 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. За минулу добу в Києві зафіксували 726 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 29 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Минулої доби в Києві 726 нових випадків коронавірусу, померло 29 людей

Деталі

За даними міського голови, за добу в столиці зафіксували 726 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (загалом 200 528). Серед захворілих 429 жінок віком від 18 до 86 років, 265 чоловіків віком від 18 до 85 років, 6 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Від вірусу минулої доби померло 29 людей (загалом 4883).

Також повідомляється про 72 госпіталізованих хворих на коронавірус та 90 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали від хвороби 1041 людина (загалом 130 113).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (157), Святошинському (124) та в Солом’янському (99).

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,135 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксували приріст 6,8 тисяч людей.

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