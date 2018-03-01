За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников.
На Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитниках Луганского, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — нарушал перемирие у Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку Крымского”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Отмечается, что на Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали наши позиции вблизи Павлополь, что на Приазовье.
В общем, за минувшие сутки, сепаратисты провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.