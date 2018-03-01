Минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників.
На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — порушував перемир’я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Донецькому напрямку під обстріли зі 120-ти та 82-мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов’ї.
Загалом, минулої доби, сепаратисти провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений.