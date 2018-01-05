За прошедшие сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несмотря на “Новогоднее перемирие” продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

“Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского. На Донецком направлении, еще в светлой время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецком”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие ни разу не открывали огонь.

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В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где была оказана необходимая врачебная помощь. Его жизни ничто не угрожает.