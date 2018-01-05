Минулої доби у зоні АТО зазнав поранень один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 2 рази порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” попри “Новорічне перемир’я” продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
“Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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На інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці жодного разу не відкривали вогонь у відповідь.
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В наслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стану його життя ніщо не загрожує.