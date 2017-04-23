За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 27,5 тыс. человек

Вчера линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 27 500 человек, что на 6000 человек меньше, чем предыдущей эпохи, и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6030 человек и 820 транспортных средств;

"Марьинка" - 7380 человек и 1445 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5665 человек и 1300 транспортных средств;

"Гнутово" - 3055 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5420 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/170; "Марьинка" - 150/80; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 40/40.

Напомним, 22 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Марьинки, в результате чего ранения гражданское лицо .