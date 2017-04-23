Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб

Учора лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 27,5 тисяч осіб, що на 6 тисяч осіб менше ніж попередньої доби, та 4,4 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 6030 осіб та 820 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 7380 осіб та 1445 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5665 осіб та 1300 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3055 осіб та 845 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 5420 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 50/170; “Мар’їнка” — 150/80; “Новотроїцьке” — 50/50; “Гнутове” — 40/40.

Нагадаємо, 22 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали Мар’їнки, внаслідок чого поранено цивільну особу.