Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Минулої доби на пунктах пропуску в зоні АТО лінію розмежування перетнуло 27,5 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Учора лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 27,5 тисяч осіб, що на 6 тисяч осіб менше ніж попередньої доби, та 4,4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 6030 осіб та 820 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 7380 осіб та 1445 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5665 осіб та 1300 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3055 осіб та 845 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 5420 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/170; “Мар’їнка” — 150/80; “Новотроїцьке” — 50/50; “Гнутове” — 40/40.
Нагадаємо, 22 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали Мар’їнки, внаслідок чого поранено цивільну особу.