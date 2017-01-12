За прошедшие сутки на луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Половина вражеских обстрелов вчера на луганском направлении велась из тяжелого вооружения, в целом здесь их за прошедшие сутки произошло 16. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера состоялось 16 случаев нарушения режима тишины врагом, половина которых - из тяжелого вооружения. При этом обстрелы произошли по всей линии фронта, за исключением Бахмутской трассы. Наиболее дерзкими были обстрелы в Троицком, где бандформирования провели ряд минометных обстрелов и выпустили один артиллерийский снаряд", - сказал он.
Кроме того, за минувшие сутки противник обстреливал позиции украинских военных из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов различных систем в Станице Луганской.
Напомним, боевики сообщили о нахождении у них тел трех украинских военнослужащих.