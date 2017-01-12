Минулої доби на луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Половина ворожих обстрілів вчора на луганському напрямку велася із важкого озброєння, загалом тут їх минулої доби відбулося 16. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора відбулося 16 випадків порушення режиму тиші ворогом, половина яких — з важкого озброєння. При цьому обстріли відбулися по всій лінії фронту, за виключенням Бахмутської траси. Найбільш зухвалими були обстріли у Троїцькому, де бандформування провели низку мінометних обстрілів і випустили один артилерійський снаряд”, — сказав він.
Крім того, минулої доби противник обстрілював позиції українських військових з озброєння БМП, стрілецької зброї та гранатометів різних систем у Станиці Луганській.
Нагадаємо, бойовики повідомили про перебування у них тіл трьох українських військовослужбовців.