Минулої доби на луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів

“Вчора відбулося 16 випадків порушення режиму тиші ворогом, половина яких — з важкого озброєння. При цьому обстріли відбулися по всій лінії фронту, за виключенням Бахмутської траси. Найбільш зухвалими були обстріли у Троїцькому, де бандформування провели низку мінометних обстрілів і випустили один артилерійський снаряд”, — сказав він.

Крім того, минулої доби противник обстрілював позиції українських військових з озброєння БМП, стрілецької зброї та гранатометів різних систем у Станиці Луганській.

Нагадаємо, бойовики повідомили про перебування у них тіл трьох українських військовослужбовців.