За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили 15 снарядов калибром 152 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки основные боевые действия на луганском направлении велись в Попаснянском районе, где после захода солнца боевики по украинским позициям выпустили 15 снарядов калибром 152 мм. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Вчера основные боевые действия велись в Попаснянском районе с эпицентром в Новозвановке. За сутки там противник провел 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло боевики использовали в основном стрелковое оружие. А уже с заходом солнца традиционно перешли на запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы и артиллерию калибра 152 мм, из которой выпустили 15 снарядов", - отметил он.
Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, более трети которых - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Авдеевской промзоне боевики выпустили более 70 мин по позициям украинских военных.