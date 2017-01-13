Минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили 15 снарядів калібром 152мм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби основні бойові дії на луганському напрямку велися у Попаснянському районі, де після заходу сонця бойовики по українським позиціям випустили 15 снарядів калібром 152мм. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора основні бойові дії на велися у Попаснянському районі з епіцентром у Новозванівці. За добу там противник провів 16 обстрілів позицій сил АТО. При цьому засвітла бойовики використовували в основному стрілецьку зброю. А вже із заходом сонця традиційно перейшли на заборонене Мінськими домовленостями озброєння — міномети та артилерію калібру 152 мм, з якої випустили 15 снарядів”, — зазначив він.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, більше третини яких — з важкого озброєння.
Як передавав УНН, минулої доби в авдіївській промзоні бойовики випустили понад 70 мін по позиціях українських військових.