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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки боевики совершили 50 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 50 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один — боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 50 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное минскими договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты “Бутовка”, Невельского и Новотроицкого. Кроме этого, под огонь из 120 мм минометов попали наши позиции вблизи Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Талаковка, Гнутово, Богдановка и Авдеевки, из вооружения БМП — наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи опытных, Водяного и Талаковка, стрелкового оружия — в районе Лебединского, Верхнеторецком, Марьинки, Камянки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово — велся снайперский огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов — обстреляны защитники Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов — наши позиции в Новолуганское, а снайперского оружия — вблизи Майорская и Новгородского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Еще один защитник — получил боевое травмирования. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

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