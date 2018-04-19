Минулої доби бойовики здійснили 50 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 50 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один - отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти „Бутівка“, Невельського та Новотроїцького. Крім цього, під вогонь зі 120 мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Миколаївки, а 82 мм міномети та гранатомети противник застосував в районі Пісків та Водяного. Також з гранатометів противник відкривав вогонь по оборонцях Талаківки, Гнутового, Богданівки та Авдіївки, з озброєння БМП — наші укріплення під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів — поблизу Опитного, Водяного і Талаківки, стрілецької зброї — в районі Лебединського, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Широкиного та Авдіївки, а неподалік Гнутового — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної, з гранатометів — обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська, з великокаліберних кулеметів — наші позиції під Новолуганським, а снайперської зброї — поблизу Майорська та Новгородського.
Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. Ще один захисник — отримав бойове травмування. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.