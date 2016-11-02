За прошедшие сутки боевики 3 часа обстреливали авдеевскую "промзону"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На авдеевскую "промзону" приходится более 80% обстрелов боевиков в Донецкой области, последний раз обстрел там длился 3 часа. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.
"На донецком направлении более 80% вражеских обстрелов приходится на авдеевскую "промзону", в частности, последний обстрел продолжался непрерывно 3 часа. Практически в каждом инциденте оккупанты применяли минометы", - сказал А.Лысенко.
Он также добавил, что боевики открывали огонь как с восточного, так и с южного направления. Украинская армия, по его словам, была вынуждена стрелять в ответ.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 1 на 2 ноября, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, пятеро бойцов получили ранения.