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15 марта, 19:03 • 114537 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136845 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112348 просмотра

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За прошедшие сутки боевики 3 часа обстреливали авдеевскую "промзону"

За прошедшие сутки боевики 3 часа обстреливали авдеевскую "промзону"

Киев • УНН

 • 7477 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На авдеевскую "промзону" приходится более 80% обстрелов боевиков в Донецкой области, последний раз обстрел там длился 3 часа. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.

"На донецком направлении более 80% вражеских обстрелов приходится на авдеевскую "промзону", в частности, последний обстрел продолжался непрерывно 3 часа. Практически в каждом инциденте оккупанты применяли минометы", - сказал А.Лысенко.

Он также добавил, что боевики открывали огонь как с восточного, так и с южного направления. Украинская армия, по его словам, была вынуждена стрелять в ответ.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 1 на 2 ноября, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, пятеро бойцов получили ранения.

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