За прошедшие сутки боевики 3 часа обстреливали авдеевскую "промзону"

"На донецком направлении более 80% вражеских обстрелов приходится на авдеевскую "промзону", в частности, последний обстрел продолжался непрерывно 3 часа. Практически в каждом инциденте оккупанты применяли минометы", - сказал А.Лысенко.

Он также добавил, что боевики открывали огонь как с восточного, так и с южного направления. Украинская армия, по его словам, была вынуждена стрелять в ответ.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 1 на 2 ноября, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, пятеро бойцов получили ранения.