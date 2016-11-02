Минулої доби бойовики три години обстрілювали Авдіївську "промзону"
Київ • УНН
КИЇВ. 2листопада. УНН. На Авдіївську "промзону" припадає більше 80% обстрілів бойовиків на Донеччині, востаннє обстріл там тривав три години. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає УНН.
"На донецькому напрямку більше 80% ворожих обстрілів припадає на Авдіївську "промзону", зокрема, крайній обстріл тривав безперервно три години. Практично під час кожного інциденту окупанти застосовували міномети", - сказав А.Лисенко.
Він також додав, що бойовики відкривали вогонь як зі східного, так і з південного напрямку. Українське військо, за його словами, було вимушене стріляти у відповідь.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби, з 1 на 2 листопада, внаслідок бойових дій загинули двоє український військовослужбовців, п’ятеро бійців зазнали поранень.