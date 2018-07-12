На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировало на Донбассе более 1 тыс. нарушений

"На прошлой неделе было зарегистрировано 1200 нарушений режима прекращения огня, поскольку до сих пор существуют первопричины насилия, а именно наличие запрещенного оружия", - отметил Хуг.



По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировало 42 случая размещения вооружения с нарушением минских договоренностей - 26 случаев в неподконтрольных правительству районах и 16 случаев в районах, контролируемых правительством.



Как сообщал УНН, после начала "хлебного перемирие" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, впрочем СММ ОБСЕ все еще проявляют "ползучую военную активность". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.