На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировало на Донбассе более 1 тыс. нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали улучшение ситуации на Востоке Украины. Впрочем, наблюдатели все еще фиксируют большое количество нарушений, сказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе было зарегистрировано 1200 нарушений режима прекращения огня, поскольку до сих пор существуют первопричины насилия, а именно наличие запрещенного оружия", - отметил Хуг.
По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировало 42 случая размещения вооружения с нарушением минских договоренностей - 26 случаев в неподконтрольных правительству районах и 16 случаев в районах, контролируемых правительством.
Как сообщал УНН, после начала "хлебного перемирие" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, впрочем СММ ОБСЕ все еще проявляют "ползучую военную активность". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.