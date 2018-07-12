Минулого тижня ОБСЄ зафіксувало на Донбасі понад 1 тис. порушень

"Минулого тижня було зареєстровано 1200 порушень режиму припинення вогню, оскільки досі існують першопричини насильства, а саме наявність забороненої зброї", - зазначив Хуг.



За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувало 42 випадки розміщення озброєння з порушенням мінських домовленостей – 26 випадків у непідконтрольних уряду районах і 16 випадків у районах, контрольованих урядом.



Як повідомляв УНН, після початку “хлібного перемир’я” безпекова ситуація на Донбасі покращилася, втім СММ ОБСЄ все ще виявляють “повзучу військову активність”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.