Минулого тижня ОБСЄ зафіксувало на Донбасі понад 1 тис. порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували поліпшення ситуації на Сході України. Втім, спостерігачі все ще фіксують велику кількість порушень, сказав сьогодні на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня було зареєстровано 1200 порушень режиму припинення вогню, оскільки досі існують першопричини насильства, а саме наявність забороненої зброї", - зазначив Хуг.
За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувало 42 випадки розміщення озброєння з порушенням мінських домовленостей – 26 випадків у непідконтрольних уряду районах і 16 випадків у районах, контрольованих урядом.
Як повідомляв УНН, після початку “хлібного перемир’я” безпекова ситуація на Донбасі покращилася, втім СММ ОБСЄ все ще виявляють “повзучу військову активність”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.