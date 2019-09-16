На прошлой неделе нардепы рассмотрели 110 законодательных инициатив

“За две недели нашей работы второй сессии 9-го созыва было проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта — в целом за основу”, — отметил Разумков.

При этом он поблагодарил всех парламентариев за эффективную работу и отметил, что работа народных депутатов была консолидированной.

Напомним, ранее УНН сообщал, что народные депутаты решили работать в комитетах во вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.