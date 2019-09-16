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Минулого тижня нардепи розглянули 110 законодавчих ініціатив

Минулого тижня нардепи розглянули 110 законодавчих ініціатив

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулого сесійного тижня народні депутати України встигли опрацювати 110 законодавчих ініціатив. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“За два тижні нашої роботи другої сесії 9-го скликання було проведено 9 пленарних засідань, на яких розглянуто 110 законодавчих ініціатив. Зокрема прийнято в цілому 9 законів, а 44 законопроекти — в цілому за основу”, — зазначив Разумков.

При цьому він подякував всім парламентарям за ефективну роботу і зазначив, що робота народних депутатів була консолідованою.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що народні депутати вирішили працювати в комітетах у вівторок, 17 вересня. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів.

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