На прошлой неделе на Донбассе стороны на 94% меньше использовали запрещенное вооружение - Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На прошлой неделе на Востоке Украины стороны на 94% меньше использовали вооружение, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям. Об этом сказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине отметила улучшение ситуации с безопасностью на Востоке Украины. В действительности, наши наблюдатели зафиксировали ощутимое уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - на 85% меньше, по сравнению с прошлой неделей", - сказал Хуг.
По его словам, уменьшилось также количество случаев применения вооружения, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям, - еще существеннее.
"На 94% меньше по сравнению с аналогичным показателем на позапрошлой неделе", - сказал первый заместитель председателя СММ.
Как сообщал УНН, в Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.