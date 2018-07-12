На прошлой неделе на Донбассе стороны на 94% меньше использовали запрещенное вооружение - Хуг

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине отметила улучшение ситуации с безопасностью на Востоке Украины. В действительности, наши наблюдатели зафиксировали ощутимое уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - на 85% меньше, по сравнению с прошлой неделей", - сказал Хуг.

По его словам, уменьшилось также количество случаев применения вооружения, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям, - еще существеннее.

"На 94% меньше по сравнению с аналогичным показателем на позапрошлой неделе", - сказал первый заместитель председателя СММ.

Как сообщал УНН, в Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.