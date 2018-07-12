Минулого тижня на Донбасі сторони на 94% менше використовували заборонене озброєння - Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Минулого тижня на Сході України сторони на 94% менше використовували озброєння, яке мало бути відведено згідно з Мінськими домовленостями. Про це сказав сьогодні на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні відзначила покращення безпекової ситуації на Сході України. В дійсності, наші спостерігачі зафіксували відчутне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню — на 85% менше, у порівнянні з минулим тижнем”, — сказав Хуг.
За його словами, зменшилась також кількість випадків застосування озброєння, яке мало бути відведено згідно з Мінськими домовленостями, — ще суттєвіше.
“На 94 % менше у порівнянні з аналогічним показником позаминулого тижня”, — сказав перший заступник голови СММ.
Як повідомляв УНН, у Мінську домовились про режим тиші на Донбасі з 1 липня.