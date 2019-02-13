В прошлом году за сутенерство открыли 472 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение 2018 года в Украине открыли 472 уголовных производств по статье о сутенерстве. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В 2018 году следователями Национальной полиции Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований 472 уголовных производств по ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Сообщено о подозрении 415 лицам", - говорится в ответе на запрос.
Кроме того, в 2018 году было открыто 291 уголовное производство по ст. 149 УКУ - Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. Сообщено о подозрении по этой статье 185 лицам.
За создание или содержание мест разврата и сводничество - это ст. 302 УКУ - в прошлом году открыли 233 уголовных производств. По этой статье сообщили о подозрении 220 лицам.
Напомним, в 2018 году правоохранители выявили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские пресекли 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев.