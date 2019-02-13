Минулого року за сутенерство відкрили 472 кримінальних проваджень

"У 2018 році слідчими Національної поліції України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 472 кримінальних проваджень за ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією). Повідомлено про підозру 415 особам", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, у 2018 році було відкрито 291 кримінальне провадження за ст. 149 ККУ- Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Повідомлено про підозру за цією статтею 185 особам.

За створення або утримання місць розпусти і звідництво – це ст. 302 ККУ – минулого року відкрили 233 кримінальних проваджень. За цією статтею повідомили про підозру 220 особам.

Нагадаємо, у 2018 році правоохоронці виявили понад 290 фактів торгівлі людьми. При цьому, поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей, зокрема трьох немовлят.