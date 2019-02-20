В прошлом году в Украине чаще всего ездили на авто и троллейбусах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По данным Государственной службы статистики Украины, в течение прошлого года чаще всего в Украине ездили автомобилями и троллейбусами, передает УНН.
Согласно данным, за январь-декабрь 2018 года в Украину автомобильным транспортом пользовались 1 906,8 миллиона человек, а троллейбусным - 1016,2 миллиона пассажиров.
Что касается других видов транспорта, то железнодорожным воспользовалось 158 млн человек (включая перевозки городскими электричками), водным - 0,7 млн человек авиационным передвигались 12,5 млн человек, а трамвайным - 666,3 млн человек. В то же время поездами метро ездили 721,6 млн человек в 2018 году.
Общее количество перевезенных пассажиров по различным видам транспорта за январь-декабрь 2018 года составляет 4487,1 млн.
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, в течение января 2019 года выросли пассажирские перевозки украинских авиакомпаний.