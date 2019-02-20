Минулого року в Україні частіше всього їздили авто і тролейбусами

Згідно з даними, за січень-грудень 2018 року в Україні автомобільним транспортом користувалися 1 906,8 мільйонів людей, а тролейбусним – 1016,2 мільйонів пасажирів.

Щодо інших видів транспорту, то залізничним скористалось 158 млн людей (враховуючи перевезення міськими електричками), водним – 0,7 млн людей, авіаційним пересувались 12,5 млн осіб, а трамвайним – 666,3 млн людей. Водночас поїздами метро їздили 721,6 млн людей у 2018 році.

Загальна кількість перевезених пасажирів за різними видами транспорту за січень-грудень 2018 року становить 4 487,1 млн.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, упродовж січня 2019 зросли пасажирські перевезення українських авіакомпаній.