Минулого місяця зросли пасажирські перевезення українських авіакомпаній

“За січень 2019 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 11,8% та склали 805,3 тис. осіб, у т.ч. міжнародні — на 12,5% та склали 723,4 тис. осіб”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 19,9% та становили 1499,2 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні — на 21,4% та становили 1326,2 тис. осіб.

Упродовж січня 2019 року українськими авіакомпаніями виконано 6,9 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 3,0%), у т.ч. міжнародних — 5,7 тисяч (зростання — на 3,6%).

Нагадаємо, у 2018 році “Украерорух” надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 18,5 % перевищує цей показник порівняно з 2017 роком.



