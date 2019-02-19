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Минулого місяця зросли пасажирські перевезення українських авіакомпаній

Минулого місяця зросли пасажирські перевезення українських авіакомпаній

Київ • УНН

 • 7495 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. За січень 2019 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної авіаційної служби України.

“За січень 2019 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 11,8% та склали 805,3 тис. осіб, у т.ч. міжнародні — на 12,5% та склали 723,4 тис. осіб”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 19,9% та становили 1499,2 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні — на 21,4% та становили 1326,2 тис. осіб.

Упродовж січня 2019 року українськими авіакомпаніями виконано 6,9 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 3,0%), у т.ч. міжнародних — 5,7 тисяч (зростання — на 3,6%).

Нагадаємо, у 2018 році “Украерорух” надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 18,5 % перевищує цей показник порівняно з 2017 роком.

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