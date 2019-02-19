В прошлом месяце выросли пассажирские перевозки украинских авиакомпаний

"За январь 2019 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,8% и составили 805,3 тыс. человек, в т.ч. международные - на 12,5% и составили 723,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,9% и составили 1499,2 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении - на 21,4% и составили 1326,2 тыс. человек.

В течение января 2019 украинскими авиакомпаниями выполнено 6900 коммерческих рейсов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,0%), в т.ч. международных - 5700 (рост - на 3,6%).

Напомним, в 2018 году "Украэрорух" предоставил услуги по аэронавигационному обслуживанию 300853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 18,5% превышает этот показатель по сравнению с 2017 годом.



