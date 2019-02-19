В прошлом месяце выросли пассажирские перевозки украинских авиакомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В январе 2019 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины.
"За январь 2019 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,8% и составили 805,3 тыс. человек, в т.ч. международные - на 12,5% и составили 723,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,9% и составили 1499,2 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении - на 21,4% и составили 1326,2 тыс. человек.
В течение января 2019 украинскими авиакомпаниями выполнено 6900 коммерческих рейсов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,0%), в т.ч. международных - 5700 (рост - на 3,6%).
Напомним, в 2018 году "Украэрорух" предоставил услуги по аэронавигационному обслуживанию 300853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 18,5% превышает этот показатель по сравнению с 2017 годом.