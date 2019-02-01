В прошлом году в Украине было совершено 1,5 тыс. умышленных убийств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78803 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101750 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136482 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131813 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126172 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году в Украине было совершено 1,5 тыс. умышленных убийств

В прошлом году в Украине было совершено 1,5 тыс. умышленных убийств

Киев  •  УНН

 • 9418 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений - против почти полмиллиона уголовных преступлений, совершенных в 2017 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений .... Из этого количества тяжкими и особо тяжкими являются 172 тыс., в том числе - 1508 умышленных убийств. В то же время в 2017 году полицейские расследовали почти 198 тыс. тяжких и особо тяжких, из них - 1551 убийство", - сообщил Аброськин.

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Напомним, иностранцы прошлого года совершили в Украине почти три тысячи преступлений.

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