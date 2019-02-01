В прошлом году в Украине было совершено 1,5 тыс. умышленных убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений - против почти полмиллиона уголовных преступлений, совершенных в 2017 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений .... Из этого количества тяжкими и особо тяжкими являются 172 тыс., в том числе - 1508 умышленных убийств. В то же время в 2017 году полицейские расследовали почти 198 тыс. тяжких и особо тяжких, из них - 1551 убийство", - сообщил Аброськин.
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Напомним, иностранцы прошлого года совершили в Украине почти три тысячи преступлений.