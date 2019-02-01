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Іноземці минулого року скоїли в Україні майже три тисячі злочинів

Іноземці минулого року скоїли в Україні майже три тисячі злочинів

Київ • УНН

 • 6859 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Усього правоохоронці зафіксували майже три тисячі злочинів, вчинених іноземцями на території України упродовж минулого року, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Усього правоохоронці зафіксували майже три тисячі злочинів, вчинених іноземцями на території України упродовж минулого року. Серед них – 39 убивств, більше тисячі крадіжок, 200 грабежів, понад 90 розбої та понад 20 вимагань", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, підрозділи кримінальної поліції задокументували діяльність більше 20 банд та майже 30 організованих груп і злочинних організацій з міжрегіональними і транснаціональними зв’язками. Сума збитків, завдана діяльністю ОЗГ, склала майже 194 мільйони гривень. На майно злочинців вартістю 170 мільйонів гривень накладено арешт. 

Як повідомляв УНН, у 2018 році поліція затримала на території України 14 “злодіїв у законі”, тоді як у 2017 році були затримані 11 осіб цієї категорії.

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