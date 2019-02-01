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В Україні минулого року затримали 14 "злодіїв у законі", 11 - видворили

В Україні минулого року затримали 14 "злодіїв у законі", 11 - видворили

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У 2018 році поліція затримала на території України 14 “злодіїв у законі”, тоді як у 2017 році були затримані 11 осіб цієї категорії. Більшість кримінальників були затримані у столиці і видворенні за межі України. Про це повідомив  начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Осуховський, передає УНН.

За словами Осуховського, на території держави постійно проживають близько 20 так званих “злодіїв у законі”, які намагаються впливати на криміногенну обстановку в Україні.

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Він також повідомив, що у 2018 році поліція затримала на території України 14 “злодіїв у законі”, тоді як у 2017 році були затримані 11 осіб цієї категорії. Більшість кримінальників були затримані у столиці і видворенні за межі України.

“У 2018 році поліція затримала 14 „злодіїв у законі“, 11 з них видворені з України”, — повідомив Осуховський.

Нагадаємо, поліція викрила канал збуту наркотиків "злодіям у законі".

Українські Національні Новини

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