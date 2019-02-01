В Україні минулого року затримали 14 "злодіїв у законі", 11 - видворили

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У 2018 році поліція затримала на території України 14 “злодіїв у законі”, тоді як у 2017 році були затримані 11 осіб цієї категорії. Більшість кримінальників були затримані у столиці і видворенні за межі України. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Осуховський, передає УНН.