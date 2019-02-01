В Украине в прошлом году задержали 14 "воров в законе", 11 - выдворили

По словам Осуховского, на территории постоянно проживают около 20 так называемых "воров в законе", которые пытаются влиять на криминогенную обстановку в Украине.

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Он также сообщил, что в 2018 году полиция задержала на территории Украины 14 "воров в законе", тогда как в 2017 году были задержаны 11 человек этой категории. Большинство уголовников были задержаны в столице и выдворены за пределы Украины.

"В 2018 году полиция задержала 14 "воров в законе", 11 из них выдворены из Украины", - сообщил Осуховский.

Напомним, полиция разоблачила канал сбыта наркотиков "ворам в законе".