З України видворили грузинського "злодія в законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронці затримали у Києва грузинського "злодія в законі" Нукрі Гальського, якому заборонено в’їзд в Україну до 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичного управління поліції.
"Громадянин Грузії, 1987 року народження, на територію України прибув поза пунктом пропуску державного кордону та мав намір контролювати злочинну діяльність у Києві та Київській області", - сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Як зазначили у поліції, зловмисника, який мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року, правоохоронці затримали у Шевченківському районі столиці.
Упродовж трьох тижнів незаконного перебування у столиці Нукрі Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. За цей час зловмисник постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих "сходках" кримінальних авторитетів.
"Правоохоронці встановили, що затриманий у 2013 році коронований у Туреччині іншими "злодіями у законі". Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності у Російській Федерації та Грузії за злочини, пов’язані з обігом наркотиків та квартирні крадіжки", - зазначив Крищенко.
Столичні правоохоронці спільно з Державною міграційною службою депортували останнього за межі країни із забороною в’їзду в Україну на 3 роки.
Нагадаємо, у Києві СБУ затримала та видворила кавказького "злодія в законі" на призвісько "Папуна".