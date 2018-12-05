Из Украины выдворили грузинского "вора в законе"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Правоохранители задержали в Киеве грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещен въезд в Украину до 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.
"Гражданин Грузии, 1987 года рождения, на территорию Украины прибыл вне пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Как отметили в полиции, злоумышленника, который имел запрет на въезд на территорию Украины до 2019 года, правоохранители задержали в Шевченковском районе столицы.
В течение трех недель незаконного пребывания в столице Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых "сходках" криминальных авторитетов.
"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков и квартирными кражами", - отметил Крищенко.
Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали последнего за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.
Напомним, в Киеве СБУ задержала и выдворила кавказского "вора в законе" по кличке "Папуна".