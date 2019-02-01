Иностранцы в прошлом году совершили в Украине почти три тысячи преступлений

"Всего правоохранители зафиксировали почти три тысячи преступлений, совершенных иностранцами на территории Украины на протяжении прошлого года. Среди них - 39 убийств, более тысячи краж, 200 грабежей, более 90 разбоев и более 20 вымогательств", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения криминальной полиции задокументировали деятельность более 20 банд и почти 30 организованных групп и преступных организаций с межрегиональными и транснациональными связями. Сумма убытков, причиненный деятельностью ОПГ, составила почти 194 миллионов гривен. На имущество преступников стоимостью 170 млн гривен наложен арест.

Как сообщал УНН, в 2018 году полиция задержала на территории Украины 14 "воров в законе", тогда как в 2017 году были задержаны 11 человек этой категории.