Минулого року в України було скоєно 1,5 тис. умисних убивств

"У 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів.... З цієї кількості тяжкими та особливо тяжкими є 172 тисячі, зокрема – 1508 умисних вбивств. Водночас у 2017 році поліцейські розслідували майже 198 тисяч тяжких та особливо тяжких, з них – 1551 вбивство", - повідомив Аброськін.

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Нагадаємо, іноземці минулого року скоїли в Україні майже три тисячі злочинів.