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Минулого року в України було скоєно 1,5 тис. умисних убивств

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів – проти майже півмільйона кримінальних правопорушень, вчинених у 2017 році. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

"У 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів.... З цієї кількості тяжкими та особливо тяжкими є 172 тисячі, зокрема – 1508 умисних вбивств. Водночас у 2017 році поліцейські розслідували майже 198 тисяч тяжких та особливо тяжких, з них – 1551 вбивство", - повідомив Аброськін.

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Нагадаємо, іноземці минулого року скоїли в Україні майже три тисячі злочинів.

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