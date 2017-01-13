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В прошлом году "Укрзализныця" перевезла автомобилей на 4,5 млн грн

В прошлом году "Укрзализныця" перевезла автомобилей на 4,5 млн грн

Киев • УНН

 • 10235 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2016 году "Укрзализныця" перевезла автомобилей почти на 4,5 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

В течение 2016 г. автомобилевозы "Укрзализныци" перевезли 5 904 автомобиля на сумму 4 468,7 тыс. грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году, когда было перевезено 2 634 автомобиля на сумму 1 880,9 тыс. грн. В 2016 году по железным дорогам Украины курсировало семь вагонов автомобилевозов против трех в 2015 году.

Самым популярным направлением в прошлом году было Днепр - Львов - Днепр, по которому перевезли 2 474 автомобиля. По направлению Днепр - Киев - Днепр до 2016 года перевезли 1 679 автомобилей. Также часто пассажиры отправляют автомобили из Киева в направлении Ужгорода, Львова, Одессы и другие.

Всего в пассажирском хозяйстве ПАО "Укрзализныця" находится 14 вагонов автомобилевозов. Всю информацию о том, как перевезти автомобиль поездом можно узнать на нашем сайте.

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