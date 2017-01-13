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Минулого року "Укрзалізниця" перевезла автомобілів на 4,5 млн грн

Минулого року "Укрзалізниця" перевезла автомобілів на 4,5 млн грн

Київ • УНН

 • 10235 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2016 році "Укрзалізниця" перевезла автомобілів майже на 4,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Упродовж 2016 року автомобілевози “Укрзалізниці” перевезли 5904 автівки на суму 4468,7 тис. грн, що у 2,5 рази більше, ніж у 2015 році, коли було перевезено 2634 автомобілі на суму 1880,9 тис. грн. У 2016 році залізницями України курсувало сім вагонів автомобілевозів проти трьох у 2015 році.

Найпопулярнішим напрямком у минулому році був Дніпро — Львів — Дніпро, за яким було перевезено 2474 автомобілі. За напрямком Дніпро — Київ — Дніпро у 2016 року було перевезено 1679 автомобілів. Також часто пасажири відправляють автомобілі з Києва в напрямку Ужгорода, Львова, Одеси та іншими.

Загалом у пасажирському господарстві ПАТ “Укрзалізниця” знаходиться 14 вагонів автомобілевозів. Уся інформацію про те, як перевезти автівку поїздом можна дізнатися на нашому сайті.

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