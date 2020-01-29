В прошлом году товарооборот между Украиной и ЕС достиг 42 млрд долларов - Качка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С января по ноябрь 2019 года торговый оборот между Украиной и Европейским союзом составил 42 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта. Количество украинских экспортеров, поставляющих свою продукцию в ЕС, постоянно растет. Уже сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. В январе-ноябре 2019 года торговый оборот Украина-ЕС составил 42 млрд долл США", - сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Во время заседания Совета ассоциации украинская сторона инициировала обсуждение пересмотра положений Соглашения об ассоциации. Кроме того, украинская сторона предложила стороне ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг.
"Мы подтвердили, что Украина полностью выполнила обязательства для подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), а институты украинской инфраструктуры готовы работать в новых законодательных условиях и придерживаться европейских стандартов", - отметил Качка.
Напомним, согласно данным ежегодного отчета ЕС о выполнении 35 основных торговых соглашений с 62 партнерами, включая Украину, в 2018 году объемы торговли между Украиной и Евросоюзом выросли на 9% и достигли 40 млрд евро.