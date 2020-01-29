Минулого року товарообіг між Україною та ЄС досяг 42 млрд доларів – Качка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З січня по листопад 2019 року торгівельний оборот між Україною та Європейським союзом становив 42 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
“Європейський ринок наразі є ключовим ринком для українського експорту. Кількість українських експортерів, які постачають свою продукцію до ЄС, постійно зростає. Вже сьогодні товарообіг з країнами ЄС становить 41,5% від загального торговельного обороту України. У січні-листопаді 2019 року торговельний оборот Україна-ЄС склав 42 млрд дол США”, — повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.
Під час засідання Ради асоціації українська сторона ініціювала обговорення перегляду положень Угоди про асоціацію. Крім того, українська сторона запропонувала стороні ЄС запровадити поширення режиму внутрішнього ринку у сферах надання фінансових, телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг.
“Ми підтвердили, що Україна повністю виконала зобов’язання для підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), а інституції української інфраструктури готові функціонувати в нових законодавчих умовах та дотримуватись європейських стандартів”, — наголосив Качка.
Нагадаємо, відповідно до даних щорічного звіту ЄС про виконання 35 основних торгових угод з 62 партнерами, включаючи Україну, у 2018 році обсяги торгівлі між Україною і Євросоюзом зросли на 9% і досягли 40 мільярдів євро.